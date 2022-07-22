İngiltere'de tüketici güveni 48 yılın dibinde

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi temmuz ayında da, haziran ayında görülen son 48 yılın en düşük seviyesinde -41 puanda kalmayı sürdürdü.

Ekonomistler ise tüketici güven endeksinin -42 puana gerilemesini bekliyordu.

Tüketicilerin gelecek 12 aydaki kendi finansal durumlarına yönelik endeks ise temmuz ayında, haziran ayındaki -28'den -26'ya çıktı.

Ancak gelecek 12 aydaki ekonomik duruma yönelik güven endeksi -57'de kalmayı sürdürdü.

GfK yöneticisi Joe Staton yaptığı değerlendirmede tüketicilerin gelecek 12 aydaki kendi finansal durumlarına yönelik beklentilerinde 2 puanlık artışın Boris Johnson'ın istifası sonrasındaki iyimserliği yansıtıyor olabileceğini vurguladı. Ancak Staton, endeksin genelinin gelen ekonomik duruma ilişkin endişeleri yansıttığını da belirtti.