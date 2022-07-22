İngiltere'de tüketici güveni 48 yılın dibinde
İngiltere'de tüketici güveni artan enflasyonun ve yüksek faizlerin etkisiyle temmuz ayında da rekor düşük seviyede kalmaya devam etti.
Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi temmuz ayında da, haziran ayında görülen son 48 yılın en düşük seviyesinde -41 puanda kalmayı sürdürdü.
Ekonomistler ise tüketici güven endeksinin -42 puana gerilemesini bekliyordu.
Tüketicilerin gelecek 12 aydaki kendi finansal durumlarına yönelik endeks ise temmuz ayında, haziran ayındaki -28'den -26'ya çıktı.
Ancak gelecek 12 aydaki ekonomik duruma yönelik güven endeksi -57'de kalmayı sürdürdü.
GfK yöneticisi Joe Staton yaptığı değerlendirmede tüketicilerin gelecek 12 aydaki kendi finansal durumlarına yönelik beklentilerinde 2 puanlık artışın Boris Johnson'ın istifası sonrasındaki iyimserliği yansıtıyor olabileceğini vurguladı. Ancak Staton, endeksin genelinin gelen ekonomik duruma ilişkin endişeleri yansıttığını da belirtti.