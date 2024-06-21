İngiltere'de tüketici güveni toparlandı

Araştırma grubu GfK'nın tüketici güveni barometresi Nisan ayındaki -17 seviyesinden Mayıs ayında -14'e yükselerek, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu analistlerin -16 beklentisinden daha olumlu bir görünüme işaret etti.

Haberin Devamı

GfK Müşteri Stratejisi Direktörü Joe Staton, artışın tüketicilerin geçen yıl ve önümüzdeki 12 ay boyunca ekonomiye yönelik daha sempatik bakış açısıyla desteklendiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı artan enerji maliyetleri tüketicileri vurduğundan, Eylül 2022'de -49 ile rekor düşük seviyelere ulaşan güven, bu seviyesinden yavaş yavaş toparlandı.

Staton, Haziran ayı okumasının üst üste üçüncü yükseliş olmasına rağmen, hayat pahalılığı krizinin hane bütçelerini olumsuz etkilemesi nedeniyle pek çok kişinin yaşadığı zorluklar nedeniyle manşet endeksinin negatif kalmaya devam ettiği konusunda uyardı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Mayıs ayında enflasyonun %2 hedefine gerilemesine rağmen dün borçlanma maliyetlerini 16 yılın en yüksek seviyesinde tutmaya devam etti.