İngiltere'de tüketici güveninde yükseliş sürdü

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi kasım ayında, ekim ayındaki -47'den -44'e toparlandı. 1974 yılından bu yana hesaplanan tüketici güven endeksi eylül ayında -49'a kadar gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

GfK'nın tüketici güvenini ölçmek için baktığı 5 faktörün tamamı kasım ayında yükseliş gösterdi. Gelecek 12 ayda kişisel finansal durumların daha iyiye gideceğini düşünenler ile daha kötüye gideceğini düşünenler arasındaki fark kasım ayında, ekim ayındaki -34'ten -27'ye indi.

Gelecek 12 ayda ekonomik durumun daha iyiye gideceğini düşünenler ile daha kötüye gideceğini öngörenler arasındaki fark da -61'den -58'e geriledi.

GfK yöneticisi Joe Staton yaptığı değerlendirmede "Pek çok insanın yaşam maliyeti krizini yönetmeye çalıştıkları ortamda iyi haberler gelmeye devam ediyor. Ancak dış faktörler çok az değişti, daha fazla kötü haberin gelmesi kaçınılmaz" dedi.