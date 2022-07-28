İngiltere'de tüketiciler harcamalarını azalttı

ONS verilerine göre İngiltere'de tüketiciler "ertelenebilir" olarak tanımlanan kategorideki kalemler, mobilya, giyim, otomobil için harcamalarını şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indirdi.

21 Temmuz haftasında ertelenebilir kalemlere harcamalar Şubat 2020 öncesindeki haftalık ortalama harcama seviyesinin yüzde 80'ine geriledi. Önceki hafta bu oran yüzde 86 seviyesindeydi.