'İngiltere'de ücret artışları yavaşlayabilir'

İnsan kaynakları veri sağlayıcısı Brightmine, Temmuz ayına kadarki üç aylık dönemde medyan temel ücret ödemelerinin bir önceki yıla göre %4,5 arttığını, bunun Nisan ayına kadarki üç aylık dönemden bu yana en küçük artış olduğunu söyledi. Haziran ayına kadarki üç aylık dönemde artış %5 olmuştu.

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Brightmine, ücret artışlarının 2025'e doğru daha da yavaşlayacağını söyledi.

Brightmine Kıdemli İçerik Yöneticisi Sheila Attwood, “Bu yıl şimdiye kadar ücret anlaşması yapan işverenler, düşen enflasyon ortamına geçen yıla göre daha düşük ücret anlaşmaları yaparak tepki verdi. Bu uygulama muhtemelen yılın ilerleyen dönemlerinde anlaşma imzalayanlar arasında da devam edecek ve bu grup da yıl içinde şimdiye kadar görülenlerden daha düşük düzeyde artışları kabul edecek gibi görünüyor” dedi.

Chartered Institute of Personnel and Development tarafından kısa süre önce yapılan bir anket işverenlerin önümüzdeki yıl ücretlerini %3 oranında artırmayı planladığını gösterirken, İngiltere Merkez Bankası'nın işletmelerle yaptığı bir anket %4,1'lik bir artışa işaret etti.

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Geçtiğimiz hafta açıklanan resmi veriler 2024'ün ikinci çeyreğinde İngiltere'de ücretlerin son iki yılın en düşük hızında arttığını ve büyük bir revizyondan geçen ankete rağmen işsizlik oranında sürpriz bir düşüş yaşandığını gösterdi.