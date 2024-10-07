İngiltere'de ücretlerde artış yavaşladı

İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu (REC) ve KPMG yaptıkları açıklamada kalıcı pozisyonlara işe alınan kişiler için başlangıç ücretindeki artışın Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleştiğini belirtti.

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KPMG'nin aylık kalıcı işe yerleştirme endeksi iki yıllık gerileme dönemini uzattı ancak işe alımlardaki düşüş Ağustos ayına kıyasla daha yumuşak oldu.

KPMG'nin İngiltere CEO'su Jonathan Holt, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 30 Ekim'de açıklayacağı yıllık bütçe öncesinde şirketlerin İngiltere'nin vergi ve diğer ekonomi politikaları konusunda belirsizlikle karşı karşıya olduğunu söyledi. Holt, ücret baskılarındaki hafiflemenin BoE'nin Kasım ayındaki bir sonraki toplantısında "faiz oranlarında daha fazla indirim yapılması için durumu güçlendirebileceğini" savundu.

Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyon baskılarının zayıflamaya devam etmesi halinde merkez bankasının "biraz daha aktivist" olabileceğini ve faiz oranlarını düşürmek için daha agresif hareket edebileceğini söylemişti.