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İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 65 Rus iş insanı ve firmalarına yaptırım uyguladığını duyurdu.

24.03.2022 - 14:08 | | DHA
İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı

Yaptırım uygulananlar arasında Wagner Grubu, Rus Demiryolları, dünyanın en büyük elmas üreticisi Alrosa ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un üvey kızı Polina Kovaleva’da yer aldı. İngiltere bugün açıklananlarla birlikte toplam yaptırımların 1000’den fazla kişi ve işletmeyi kapsadığını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bugünkü açıklamasında Rus Demiryolları ve Wagner Grubu’nun Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline destek verdiği için yaptırım kapsamına alındığını ifade ederek, insansız hava aracı üreten Kronshtadt şirketinin de yaptırımlar kapsamında olduğunu belirtti. Kurucu ortakları arasında daha önce yaptırım uygulanmış olan Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan'ın yanı sıra Alfa Bank ile dünyanın en büyük elmas üreticisi ve piyasa değeri 4.69 milyar pound olan Alrosa da yaptırım uygulanan şirketler arasında yer aldı.

Londra’da 4 milyon poundluk mülkü bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un üvey kızı Polina Kovaleva ve Rusya tarafından Melitopol'un 'belediye başkanı' olarak atanan Galina Danilchenko da yaptırıma tabi tutuldu.

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