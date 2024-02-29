İngiltere'nin otomobil üretimi arttı

İngiltere'nin otomobil üretimi güçlü talep ve azalan tedarik zinciri sorunlarının da etkisiyle ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış göstererek art arda beşinci büyüme ayına imza attı.

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Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) tarafından açıklanan verilere göre bir yıl önceki ocak ayında üretilen 68 bin 575 otomobille karşılaştırıldığında geçen ay ülkedeki fabrika hatlarından toplam 82 bin 997 adet çıkış oldu.

SMMT, Kızıldeniz'deki saldırıların İngiltere'deki otomobil üretimi üzerinde yaratacağı etkinin boyutunun henüz görülmediğini belirtti.

Üretimin büyük kısmı ihracata yönelik gerçekleşti. Elektrikli araç üretimi geçen ay yüzde 4,5 artışla 29 bin 590 adede yükseldi ve toplam üretimin yüzde 35,7'sini oluşturdu.