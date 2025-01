İngiltere'nin tahvil ihracına rekor talep geldi

2040 vadeli tahvile 119 milyar sterlinden daha fazla talep geldi. İlk olarak Eylül ayında ihraç edilen 15 yıllık tahvil için rekor kırıldı. O zamandan bu yana, hükümetin mevcut mali yılda rekor miktarlara yakın borçlanma planlarını açıklamasıyla İngiltere tahvil getirileri yükseldi.

Bu durum, enflasyonist baskılar ve yavaş büyümeye ilişkin endişelerle birleşince, 15 yıllık tahvillerin faiz oranı bu ayın başlarında %5,2'nin üzerine çıkarak 18 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İhraca Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase & Co, Morgan Stanley, Nomura Holdings Inc ve Royal Bank of Canada aracılık etti.