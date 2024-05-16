ING'ye göre BoJ temmuzda harekete geçecek

ING ekonomistlerine göre Japonya'nın 2024 yılı ilk çeyrek GSYH verisi beklenenden zayıf çıktı ancak toparlanma gelebilir. Japonya'da GSYH ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,5 daraldı.

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İlk çeyrekte iç ve dış talep zayıfladı. Ancak ING, bir güvenlik skandalı nedeniyle otomobil üretimi ve satışlarında yaşanan aksaklıkların büyüme rakamlarını çarpıttığını düşünüyor ve ikinci çeyrekte "teknik bir geri dönüş" bekliyor.

Ekonomistler, "Aylık faaliyet verileri zaten mart ayından bu yana kademeli bir normalleşme gösteriyor" değerlendirmesini yapıyor.

"Eğer BoJ da ikinci çeyrekte bir toparlanma bekliyorsa, o zaman odak noktası enflasyon ve zayıf yen üzerinde kalmalı" ifadelerini kullanan ING'ye göre nisan ayı enflasyonu yüksek baz nedeniyle gevşeyecek.

ING yaptığı değerlendirmede, "BoJ'un temmuz ayında harekete geçmeye hazır olduğuna inanıyoruz, çünkü güçlü ücret artışının hanehalkı harcamalarını artırdığını doğruluyor" dedi.