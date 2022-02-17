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İran beklentisi petrolü geriletti

Fransa, ABD ve İran'dan gelen 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması müzakerelerinde uzlaşmaya yaklaşıldığı mesajları petrol fiyatlarını geriletti.

17.02.2022 - 09:41 |
İran beklentisi petrolü geriletti

ABD'nin İran'a yaptırımlarını sona erdirmesini sağlayacak bir uzlaşmanın İran'ın petrol arzını 1,3 milyon varil/gün artıracağı beklentileri petrol fiyatlarında yüzde 2'yi aşan düşüşlere yol açtı.

Ancak Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna güçlerinin saldırılar düzenledikleri iddiaları, ABD ve İngiltere'nin Rus askerlerinin Ukrayna sınırından çekilmediklerini öne sürmeleri bu düşüşü yavaşlattı.

ICE'de nisan vadeli brent petrolün varil fiyatı bu sabah 92,15 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda da düne göre 1,68 dolar düşüşle 93,13 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da düne göre 1,63 dolar kayıpla 92,09 dolardan işlem görüyor.

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