İran kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, pek çok kentte enerji kesintileri ile karşı karşıya kalınması sonrası kripto para madenciliği faaliyetlerini 4 aylık bir süre için yasakladı.

Ruhani, bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kripto para madenciliğini 22 Eylül'e kadar yasaklıyoruz. İran'daki kripto para madenciliğinin yaklaşık yüzde 85'i lisanssız" diye konuştu.

İran'da gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde halk, yaşanmakta olan elektrik kesintilerini eleştiriyor. Hükümet bu kesintiler için kripto madencilerini, kuraklığı ve yaz dönemiyle birlikte artan elektrik talebini neden olarak gösteriyor.