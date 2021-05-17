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İran, petrol piyasalarına dönmeye hazırlanıyor

İran, ABD ile devam eden yaptırımların kaldırılması görüşmeleri esnasında bir taraftan da petrol üretimini artırma hazırlıkları yapıyor.

17.05.2021 - 09:39 |
İran, petrol piyasalarına dönmeye hazırlanıyor

Bloomberg'in haberine göre National Iranian Oil Co. süreç doğrultusunda hem üretimin artırılması hem de müşteriler ile bağlantıların yeniden sağlanması konusunda çaba yürütüyor.

Haberde bununla birlikte İran'ın petrol piyasalarına muhtemel dönüşünün kademeli olmasının beklendiği kaydedildi. En iyi senaryoda şirketin pandemi öncesi üretim düzeyi olan 4 milyon varile ulaşmasının 3 ay alacağı ifade edildi.

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