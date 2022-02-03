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'İran petrolü dünya pazarlarına dönmeye hazır'

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, "İran petrolü dünya pazarlarına dönmeye hazır" ifadelerini kullandı.

03.02.2022 - 07:33 |
'İran petrolü dünya pazarlarına dönmeye hazır'

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, dünya petrol pazarının ABD'nin Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarının kalkmasına ihtiyacı olduğunu, İran petrolünün dünya pazarlarına dönmeye hazır durumdu bulunduğunu söyledi.

Petrol fiyatının 100 dolar/varile yükseleceği tahminlerine yönelik sorulara yanıt veren Uci, "Temel olarak OPEC'in amacı petrol piyasasında fiyatı belirlemek değil. Petrol fiyatları arz-talep dengesi ile belirleniyor. Tüm OPEC+ üyeleri üreticiler, tüketiciler ve küresel ekonomi için adil bir fiyat istiyor" diye konuştu.

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