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İran'dan Suriye'ye ham petrol sevkiyatı

Suriye'ye ham petrol sevkiyatını artıran İran'ın 1,4 milyon varil ham petrol kapasiteli iki tankerinin daha yarına kadar Suriye'nin liman kenti Baniyas'a ulaşması bekleniyor.

10.06.2021 - 10:05 | | AA
İran'dan Suriye'ye ham petrol sevkiyatı

Uluslararası gemi takip sistemi Tanker Trackers'ın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıyan üç petrol tankeri bulunuyor.

Toplam 1,4 milyon varil kapasiteli iki tankerin 24 saat içinde Suriye'nin liman kenti Baniyas'a ulaşması beklenirken, 300 bin varil kapasiteli diğer tanker de Süveyş Kanalı'nda Suriye'ye doğru hareket ediyor.

Tanker Trackers'tan yapılan paylaşımda, tankerlerin "petrol teslimatını tamamlamadan önce ödeme belgesini görme talimatı aldığı" ifade edildi.

İran son birkaç ayda Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde derinleşen yakıt krizinin çözümüne yönelik yaklaşık 5 milyon varil ham petrol sevkiyatı gerçekleştirmişti.

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