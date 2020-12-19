İskonto Nedir? İskonto Oranı Nasıl Hesaplanır?

Günümüzde indirim anlamında kullanılan iskonto, hemen her alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu terim ticarette farklı bir anlamda kullanılmakla birlikte bankalar ve muhasebeler içinde farklı anlamlar kazanmaktadır.



İskonto Nedir?



Dilimize İtalyanca'dan geçen iskonto kelimesi, İtalyanca "sconto" kelimesinin evrilmiş halidir. Genel tanımı olarak bir varlığın sahip olduğu yazılı değerde yapılan indirim olmaktadır.



​​​​​Özellikle muhasebe terimi olarak kullanılan iskonto, gelecekte beklenen nakit akımının iskonto esası üzerinden bugünkü eder miktarının hesaplanması olmaktadır.



Bankacılık sektörü için ise iskonto; krediye ya da borca uygulanan indirim olmaktadır. Bankacılıkta iskonto, vadesi gelmeyen bir borcun vadesine kadar olan faizin düşürülen kısmına denmektedir. Banka kredilerinde uygulanan iskontoya ise iskonto kredisi adı verilmektedir.



İskonto uygulamaları sektörlere göre farklılık göstermektedir. Yapılan iskonto, fiyattan miktar değil yüzde olarak düşünmektedir. Oran konusundaki esas ise ürünün gerçek fiyatının 2 misli veya 2 mislinden daha fazla olarak yazılmasıdır. Ticarette uygulanan iskontoya da satış iskontosu adı verilmektedir. Ticarette satış iskontosu uygulanırken ya belirli şartlara uyulması ya da peşin alınması gerekmektedir. Ticarette uygulanan satış iskontosunun en olumlu yanı ise satış hızını arttırması olmaktadır



İskonto etmek ise indirimi uygulamaktır. İskonto edilmesi için iskonto oranının ve hangi koşullara bağlı olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.



İskonto Çeşitleri Nelerdir?



Ticarette uygulanan iskonto çeşitleri şunları olmaktadır:

Müşteri iskontosu

Miktar iskontosu,

Peşin iskontosu,

Grup iskontosu,

Mevsim iskontosu,

Bankalarda uygulanan iskonto kredileri ise teminatı daha güçlü bir hale getirmektedir.

Diğer bir yandan muhasebede iskonto alış ve satış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır Alış iskontosu vadeli alınan bir malın vadesi gelmeden önce ödenmesi durumunda yapılan indirime denmektedir Bu iskonto çeşidinde müşteri anlaşılan paradan daha az bir ödeme yapılmaktadır. Bu gibi durumların bildirilme zorunluluğu bulunmaktadır. Satış iskontosu ise vadeli satışlardan vade gelmeden ödenen mal için yapılmış iskontonun kendi muhasebe işlemleriniz içerisinde gösterilmesi olmaktadır. Bu durumu düzeltmek için ise 6 numaralı hesaba kayıt yapılması gerekmektedir



Senet iskontosu ise bir alacak senedinin henüz vadesi gelmeden bankaya verilmesi durumudur. Banka bu senedin kalan vadesine göre belirlediği bir faiz oranını ve komisyon ve para nakil ücreti gibi giderleri düşer. Daha sonrasında kalan parayı senet sahibine öder. Bu işleme halk arasında senet bozdurmak denmektedir. Senet iskontosunun en çok kullanıldığı yerler poliçeler, hazine bonoları, ve genel bonalar olmaktadır.



İskonto Nasıl Hesaplanır?



İskontoyu hesaplamak için yapılması gerekenler sırası ile şu şekilde olmaktadır. (iskonto oranı , satış fiyatı 200 olsun)



100 sayısından İskonto oranı çıkarılır, (100-10=90)

Çıkan sonuç 100 sayısına bölünür, (90/100=0,9)

Daha sonra bölme işleminden çıkan sonuç normal fiyat ile çarpılır, (0,9*200=18)

Çarpım işleminden çıkan sonuç ise indirimli fiyatı ifade eder. (200-18=182)