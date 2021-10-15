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İslami kurallara göre yatırım endeksi açıldı

Rusya'daki ilk İslami yatırım endeksi Moskova Borsası'nda faaliyete girdi.

15.10.2021 - 07:24 | | AA
İslami kurallara göre yatırım endeksi açıldı

Moskova Borsası'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki ilk İslami yatırım endeksinin Sberbank ortaklığıyla başlatıldığı belirtildi. 

Söz konusu yatırım endeksiyle, İslami kurallara göre yatırım fırsatları sunulacağı bilgisine yer verilen açıklamada, endekste İslam ekonomisi ilkelerine uygunluk için doğrulama süreçlerini geçen menkul kıymetlerin yer alacağı kaydedildi.

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