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İspanya ekonomisi yüzde 5,5 büyüyecek

İspanya'nın ikinci büyük bankası BBVA, İspanya ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,5 oranında büyüyeceğini öngördü.

20.01.2022 - 15:51 |
İspanya ekonomisi yüzde 5,5 büyüyecek

BBVA, COVID-19 salgınının hafiflemesi ile birlikte artacak olan hizmet tüketimi ve turizm sektörü gelirlerinin etkisiyle İspanya ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5 büyüyeceğini tahmin etti.

Banka, 2020 yılında yüzde 10,8 daralan İspanya ekonomisinin, 2021 yılı sonunda veya 2023 yılı başlarında pandemi öncesindeki büyüklüğüne geri dönmesini beklediklerini de vurguladı.

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