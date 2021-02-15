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15.02.2021 - 14:48 | | Foreks

İspanyol ekonomisinin yüzde 4,5 büyümesi bekleniyor

Bank of America (BOFA), İspanya ekonomisinin 2021 ve 2022'de yüzde 4,5 büyümesini bekliyor.

İspanyol ekonomisinin yüzde 4,5 büyümesi bekleniyor
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Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, İspanya ekonomisinin 2020 yılında %11 daralarak Euro Bölgesi'nin en kötü performanslarından birini gösterdiği hatırlatıldı.

BOFA'nın Avrupa ekonomisti Ruben Segura-Cayuela, yeterli mali teşvikler olmaması nedeniyle ülkede toparlanmanın kısmi kalacağı ve pandeminin izler bırakabileceği yorumunu yaptı.

İspanya'nın Euro Bölgesi'nde en az teşviği hayata geçiren ülke olduğu vurgulandı.

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