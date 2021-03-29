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İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 449 liradan işlem görüyor.

29.03.2021 - 10:56 | | AA
İşte altın fiyatlarında son durum

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yüzde 2,2 değer kazanan gram altın, günü 451,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 448,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 736 lira, Cumhuriyet altını da 2.995 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.727 dolardan alıcı buluyor. Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve oynaklığın yüksek olması nedeniyle döviz kurlarının seyrinin takip edileceğini bildirdi.

Ons altında 1.715-1.720 bandının kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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