İşte altın fiyatlarında son durum

Küresel altın fiyatları yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, fiyatlar ABD’den gelen ekonomik verilerin etkisiyle yön buluyor. Özellikle geçtiğimiz hafta küresel enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyonist baskılar güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı.

Enflasyonun yükseleceğini düşünen yatırımcılar yatırımlarını altına kaydırdı ve bu durum fiyatların yukarı yönde seyretmesine neden oldu.

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarının aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte ons altın, 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini kırdı.

SANAYİ ÜRETİMİ BEKLENTİLERİN AKSİNE GERİLEDİ

Haftanın ilk işlem gününde ise ons altın, genel olarak satıcılı seyretti. Dün saat 15.30’da ABD’de sanayi üretimi verileri açıklandı. Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 1.3 oranında azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.

ONS ALTIN DÜN KISA SÜRELİĞİNE TOPARLANDI

Sanayi üretimindeki gerileme ABD ekonomisinde toparlanma beklentilerini düşürdü. Ons altın bu gelişmeyle birlikte toparlanma kaydetti ve dün 1771 dolara kadar yükseldi.

Kısa süreli yükselişin ardından tekrardan negatif tarafa geçen ons altın günü 1765 dolar seviyesinden kapattı.

ONS ALTIN BUGÜN POZİTİF SEYREDİYOR

Bugüne ise 1764 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.95 oranında yükselişle 1782 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1763 dolar, en yüksek ise 1783 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 527.5 liradan başlayan gram altın, primli seyrini koruyarak 529.9 liradan kapandı.

Bugün ise 529.9 liradan açılan gram altın, ons altındaki toparlanmadan destek bularak yüzde 1 oranında yükselişle 532.1 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 529.8 lira, en yüksek ise 534.8 lira seviyeleri görüldü.