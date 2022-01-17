İşte altın fiyatlarında son durum

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı, yatırımcıların yön belirlemekteki kararsızlıklarının etkisiyle 1815-1831 dolar/ons bandında dalgalanmaya devam ediyor.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayından itibaren agresif bir faiz artırımı politikasına yöneleceği beklentilerine karşın, yüksek enflasyonun 2022 yılı sonuna kadar devam edeceği endişeleri ile güvenli liman arayışı içinde olan yatırımcıların talebi altın fiyatını 1815 dolar seviyesinin üzerinde tutuyor.

Analistler, Fed üyelerinin 25-26 Ocak'ta yapılacak FOMC toplantısı öncesi gelecek açıklamalarının ne kadar şahinleşeceğinin, altının sıkıştığı bandın dışına çıkmasında belirleyici olacağını öngörüyor. Fed'in martta 25 baz puan faiz artırması piyasalarda fiyatlanmış durumda, ancak daha yüksek bir artırımın dillendirilmesi halinde ons altın fiyatının 1800 dolar/ons seviyesinin altına dönebileceği ifade ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı 792 lira seviyesinde kapatan gram altın, haftanın ilk gününe yatay seyirle başladı. Çeyrek altın ise bin 307 lira seviyesinde.