İşte altın fiyatlarında son durum

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanımasıyla küresel çapta yeni bir krizin fitili ateşlenmiş oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Rusya’nın kararı sonrası ABD ve Avrupa yaptırımları açıkladı. Rus bankaları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimler hedef alınırken, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını ‘işgal başlangıcı’ olarak nitelendirdi.

PİYASALAR FED’İ BEKLİYOR

Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında gerçekleştireceği faiz artışı piyasalar için hayati önem taşıyor. Fed'in beklentilerin üzerinde bir faiz artışı gerçekleştirmesi durumunda dolar küresel çapta değer kazanır ve altın fiyatlarında baskı artar. Bunun tersi bir durumda ise altında yükseliş sürebilir.

ONS ALTIN 8 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1903 dolardan başlayan ons altın jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesiyle birlikte 1918 dolara kadar yükseldi. 8 ayın zirvesini yenileyen ons altın 1906 dolardan kapandı.

Bugüne 1899 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre geri çekilerek 1905 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1891 dolar, en yüksek ise 1906 dolar seviyeleri görüldü.

Son günlerde altında Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler fiyatlanırken, piyasadaki karışık seyir yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

GRAM ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Yurt içinde ise ons altındaki fiyat hareketleri gram altına yansıyor. Geçtiğimiz güne 840 liradan başlayan gram altın 850 liraya kadar çıkarak 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın 841 liradan kapandı.

Bugüne 841 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 848 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 836 lira, en yüksek ise 848 lira seviyeleri görüldü.