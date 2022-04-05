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İşte altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki hareketli seyir son dönemde yatırımcıların dikkatini çekiyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve ABD ile Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımları bölgedeki tansiyonu yükseltirken, altın piyasasına da yön veriyor. Peki bugün altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

05.04.2022 - 09:05 | | UZMANPARA
İşte altın fiyatlarında son durum

Altın piyasasında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta olmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’daki askeri birliklerini çekmesinin ardından başkent Kiev yakınında bulunan Bucha kentinde sivillerin öldürülmesine ilişkin görüntülerin basına sızdırılması dünyayı ayağa kaldırdı. 

ABD’DEN RUSYA’YA YENİ YAPTIRIM HAZIRLIĞI 

Rusya katliama ilişkin görüntüleri kabul etmezken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy barış müzakerelerinin zorlaşacağını söyledi. Bölgede tansiyonu yükselten görüntüler sonrası ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bu hafta Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların duyurulacağını kaydetti. 

RUSYA’YA DOLAR YASAĞI 

Öte yandan Bloomberg’de yer alan habere göre ABD Hazinesi, Rusya’nın rezerv kullanımının etkisizleştirilmesi ve ödemelerde temerrüde düşmesi için ABD’li finans kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasına izin vermeyecek. 

ONS ALTIN DÜN YÜKSELDİ 

Haftanın ilk işlem gününe 1925 dolardan başlayan ons altın 1936 dolara yükseldikten sonra 1932 dolardan kapandı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikler ve ABD’nin yeni yaptırım hazırlığı jeopolitik riskleri artırırken, altının ons fiyatının yükselmesine neden oldu. 

ONS ALTIN BUGÜN GERİLİYOR

Bugüne 1932 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1927 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1925 dolar, en yüksek ise 1933 dolar seviyeleri görüldü. 

GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR 

Geçtiğimiz güne 909 liradan başlayan gram altın 915 liraya kadar yükseldikten sonra 912 liradan kapandı. 

Gram altın haftanın ikinci işlem gününe 912 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 909 lira, en yüksek ise 914 lira seviyeleri görüldü. 

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