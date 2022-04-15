İşte altın fiyatlarında son durum

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında politika faizini 50 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluştursa da küresel çapta artan enflasyonist eğilim yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor.

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ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ONS ALTIN YÜKSELDİ

Salı günü ABD’de mart ayı enflasyonu açıklandı. ABD’de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.5 seviyesine çıkarak 41 yılın zirvesine ulaştı. Enflasyonun rekor kırması sonrası ons altının fiyatı 1978 dolara çıktı. Çarşamba günü de ons altın 1981 doları gördükten sonra 1977 dolardan kapandı.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bugüne 1973 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1974 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Bugüne 926 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 928 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 925 lira, en yüksek ise 928 lira seviyeleri görüldü.