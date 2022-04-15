İşte altın fiyatlarında son durum
ABD’de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından çarşamba günü yükselişe geçerek 1981 dolara ulaşan ons altın bugün 1974 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 928 liradan alıcı buluyor. Peki altın piyasasında son durum ne? İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında politika faizini 50 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluştursa da küresel çapta artan enflasyonist eğilim yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor.
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ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ONS ALTIN YÜKSELDİ
Salı günü ABD’de mart ayı enflasyonu açıklandı. ABD’de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.5 seviyesine çıkarak 41 yılın zirvesine ulaştı. Enflasyonun rekor kırması sonrası ons altının fiyatı 1978 dolara çıktı. Çarşamba günü de ons altın 1981 doları gördükten sonra 1977 dolardan kapandı.
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?
Bugüne 1973 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1974 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Bugüne 926 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 928 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 925 lira, en yüksek ise 928 lira seviyeleri görüldü.