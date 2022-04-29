Altın 2.5 ayın dibinden döndü

Son iki haftadır aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantısında 50 baz puan faiz artırımına gidilebileceği ihtimalini fiyatladı.

Fed’in politika faizini 50 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bu durum küresel çapta doların güç kazanmasında etkili oldu. Dolar endeksi 5 yılın zirvesine ulaşırken, altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı arttı.

ONS ALTIN 2.5 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1885 dolardan başlayan ons altın 1872 dolara kadar geri çekilerek 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde yüzde 1.4 oranında daralması sonrası yatırımcılar yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.

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ABD’de stagflasyon endişelerinin yeniden ön plana çıkmasının Fed'in faiz artırımları konusunda ne kadar agresif olabileceğinin sorgulanmasını beraberinde getirmesine bağlı olarak ons altın fiyatı 1900 dolar psikolojik direncin üzerine çıktı.

Bu gelişmeyle birlikte 2.5 ayın dibinden yönünü yukarı çeviren ons altın şu dakikalarda 1907 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1892 dolar, en yüksek ise 1908 dolar seviyeleri görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altın için ilk direnci 1908 dolar/ons olarak ifade eden analistler buranın geçilmesi halinde 1925 dolar/ons seviyesine doğru bir hareketlenme bekliyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 897 liradan başlayan gram altın 890 liraya kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altında gerçekleşen toparlanmanın etkisiyle yönünü yukarı çeviren gram altın yeniden 900 lira seviyesinin üzerine çıktı.

Haftanın son işlem gününe 901 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 907 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 900 lira, en yüksek ise 907 lira seviyeleri görüldü.