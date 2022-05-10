İşte altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketler yatırımcıları tedirgin ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 22 yıl sonra ilk kez 50 baz puan artırması sonrası altın fiyatlarında baskı artmıştı.

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Fed’in faiz artışına gitmesi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün yüzde 3.203 seviyesini aşarak 3.5 yılın zirvesine çıkmıştı. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle birlikte dolar endeksi 104.187’yi aşarak 20 yılın zirvesine ulaştı.

ONS ALTINDA TAHVİL BASKISI

Geçtiğimiz gün tahvil faizi ve dolar endeksindeki güçlenmeyle birlikte ons altın fiyatında düşüş görüldü. Haftanın ilk işlem gününe 1874 dolardan başlayan ons altın 1851 dolara kadar geri çekildikten sonra 1854 dolardan kapandı.

ONS ALTIN TOPARLANIYOR

Bugüne 1853 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 1861 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1852 dolar, en yüksek ise 1865 dolar seviyeleri görüldü.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin 3.5 yılın zirvesinden dönmesi ve dolar endeksinin düşüşe geçmesiyle birlikte ons altın bugün yönünü yukarı çevirdi.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Haftanın ilk işlem gününe 905 liradan başlayan gram altın 894 liraya kadar geri çekildikten sonra 899 liradan kapandı.

Bugüne 899 liradan başlayan gram altın 900 lira kritik seviyenin üzerinde 909 liradan işlem görüyor. Bu gelişmeyle birlikte gram altında günlük değer kazancı yüzde 1’in üzerine çıktı. Gram altında gün içerisinde en düşük 898 lira, en yüksek ise 911 lira seviyeleri görüldü.