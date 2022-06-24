İşte altın fiyatlarında son durum

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarındaydı. ABD Senatosu'nda gerçekleştirdiği sunumda piyasalara kritik mesajlar veren Powell altın fiyatlarının hareketlenmesinde etkili oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Fed Başkanı Powell ekonomide yumuşak inişi başarmanın zorlu olacağını, resesyon ihtimalinin olduğunu ancak bunu istemediklerini açıkladı.

Powell, enflasyonun yukarı yönlü sürpriz yaptığını ve daha fazla yükselişin de yolda olabileceğini belirtti.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Ons altın haftanın son gününde 1826 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1821 dolar, en yüksek ise 1827 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yeni güne 1017 lira seviyesinden başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1018 liradan işlem görüyor.