İşte altın fiyatlarında son durum

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün açıklanan ABD GSYH büyüme rakamlarındaydı. Buna göre ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.6 oranında daralma kaydetti. Analistlerin beklentisi ise ekonominin yüzde 1.5 oranında daralacağı yönündeydi.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin resesyona girebileceğini kabul etmişti. ABD’de enflasyonun 41 yılın rekorunu kırmasıyla birlikte Fed faiz artışlarına başlamış ve haziran ayında 75 baz puan faiz yükselterek 28 yılın en sert artışını gerçekleştirmişti.

FED RESESYONA KARŞI SAVAŞIYOR

Yükselen enflasyon ortamında faiz oranlarının artırılmasıyla birlikte tüketicilerin ve ticari faaliyette bulunan işletmelerin krediye erişimi kısıtlanacak. Bu durum talebi kısacak ve ekonominin durgunluğa girmesine yol açacak. Fed faiz oranlarını artırırken ekonominin resesyona girmemesi için büyük çaba sarf ediyor.

3 BÜYÜK MERKEZ BANKASI BAŞKANI ENFLASYONU GÖRÜŞTÜ

Dün Fed Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Portekiz'de düzenlenen "2022'de Merkez Bankacılığı" adlı panelde konuştu.

Powell konuşmasında faiz artışlarının büyümeyi yavaşlatacağını, büyümenin pozitif kalmasını umduklarını söyledi. Powell, "Ekonomide yumuşak iniş mümkün ancak zorlu olacak" dedi. Powell resesyona neden olmadan faiz artırmayı hedeflediklerini ve bunu başaracaklarına inandıklarını belirtti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ECB Başkanı Lagarde düşük enflasyon ortamına geri dönülmeyeceğini belirtirken, Bailey ise enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini ve enflasyonda kalıcı bir yükseliş olursa daha güçlü tepki vereceklerini ifade etti.

DÜN GERİLEYEN ONS ALTINDA BUGÜN SON DURUM NE?

Geçtiğimiz güne 1819 dolardan başlayan ons altın ABD ekonomisinin daralma kaydetmesi sonrasında düşüşe geçti. 1812 dolara kadar gerileyen ons altın 1817 dolardan kapandı.

Bugüne 1817 dolardan başlayan ons altın yatay bir seyir izleyerek 1816 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1814 dolar, en yüksek ise 1822 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün ons altına paralel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi. Dün 976 liradan açılan gram altın 967 liraya kadar geriledikten sonra 972 liradan kapandı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 972 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselişe geçerek 974 lira seviyesinde hareket ediyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 967 lira, en yüksek ise 981 lira seviyeleri görüldü.