İşte altın fiyatlarında son durum

Son haftalarda altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell piyasalara yön vermişti. Powell faiz artışlarının boyutunun önümüzdeki süreçte gelecek olan verilere bağlı olacağını belirtirken, daha yüksek faiz artışlarına gidilebileceğini söyledi. Powell’ın piyasalara verdiği şahin mesajların ardından dolar küresel çapta güçlenirken, altın fiyatları baskı altında kaldı.

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ONS ALTIN 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Haftaya 1737 dolardan başlayan ons altın salı günü 1721 dolara kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Ons altın günü 1724 dolardan tamamladı.

Bugüne 1711 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1706 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1702 dolar, en yüksek ise 1711 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINA İNDİ

Ons altında görülen geri çekilmeler gram altın fiyatını da etkiliyor. Dün 1008 liradan açılan gram altın 1000 lira olan kritik eşik seviyenin altına sarktı.

Yeni güne 1001 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 998 lira seviyesinde hareket ediyor.