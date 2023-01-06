İşte altın fiyatlarında son durum
Yeni yılın ilk haftasında zirve seviyeleri gören gram altın ve ons altın yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki bugün altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
06.01.2023 - 09:16 |
Yeni haftanın ilk günlerinde ABD ve yurt dışı piyasaların kapalı olmasıyla birlikte altın piyasası sakin bir seyir izlemişti. Haftaya 1823 dolardan başlayan ons altın salı ve çarşamba günleri büyük bir yükseliş göstererek 6.5 ayın zirvesine çıkmıştı.
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Gram altın da 1124 liraya kadar yükselerek rekor kırmıştı.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Haftanın son gününe 1833 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1837 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1830 dolar, en yüksek ise 1840 dolar seviyeleri test edildi.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Bugüne 1106 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1108 liradan işlem görüyor.
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