İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftanın ilk günlerinde ABD ve yurt dışı piyasaların kapalı olmasıyla birlikte altın piyasası sakin bir seyir izlemişti. Haftaya 1823 dolardan başlayan ons altın salı ve çarşamba günleri büyük bir yükseliş göstererek 6.5 ayın zirvesine çıkmıştı.

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Gram altın da 1124 liraya kadar yükselerek rekor kırmıştı.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Haftanın son gününe 1833 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1837 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1830 dolar, en yüksek ise 1840 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Bugüne 1106 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1108 liradan işlem görüyor.