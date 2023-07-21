İşte altın fiyatlarında son durum

ABD’de açıklanan ekonomik gelişmeler altının ons fiyatını etkilerken, bu durum yurt içinde gram altın fiyatında da değişimlere yol açıyor. Geçen haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından doların küresel çapta düşüş göstermesinin etkisiyle altın fiyatları yukarı yönlü hareketlenmişti.

Bu hafta salı günü dolar endeksi 99.589 seviyesine kadar inerek sert düşmüştü. Doların küresel çapta zayıflamasının etkisiyle birlikte ons altında yukarı yönlü hareket dikkat çekmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Öte yandan dün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17.5 seviyesine çıkardı.

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Merkez Bankası bir önceki toplantısında politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8.50 seviyesinden yüzde 15’e çıkarmıştı.

ONS ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1977 dolardan başlayan ons altın 1987 doları görerek 2 ayın zirvesini test etti. Öğleden sonra ABD’de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte dolar endeksi toparlanma gösterdi, altının ons fiyatı işe düşüşe geçti. 1965 dolara kadar gerileyen ons altın günü 1969 dolardan kapattı.

Haftanın son işlem gününe 1969 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1970 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1968 dolar, en yüksek ise 1973 dolar seviyeleri görüldü.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler ons altında 1966 dolar seviyesinin kırılması halinde 1954 dolara doğru bir geri çekilmenin başlayacağını öngörüyor. Ons altın için bugün direnç seviyesi ise 1987 dolar.

GRAM ALTIN DÜN 1700 LİRANIN ALTINA İNDİ

Geçtiğimiz güne 1703 liradan başlayan gram altın ons altındaki düşüşe bağlı olarak 1691 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 1694 liradan kapattı.

Bugün 1693 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1706 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1668 lira, en yüksek ise 1713 lira seviyeleri test edildi.