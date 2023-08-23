İşte altın fiyatlarında son durum

Son haftalarda ABD ekonomisine ilişkin gelen veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin mesajlar piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor.

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Geçen hafta ons altın 5 ayın en düşük seviyesini test ederken, gram altın 1650 liranın altına sarkmıştı. Yeni haftada ise altında yön yukarı döndü. Ancak altında yükseliş sınırlı kaldı. Peki altında görülen baskının sebebi ne?

GÖZLER POWELL’IN KONUŞMASINDA

ABD ekonomisine ilişkin gelen güçlü veriler Fed’in faizleri daha yüksek seviyede tutacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Ayrıca yarın piyasaların gözü kulağı Jackson Hole Sempozyumu’nda olacak. Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin para politikasına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Bu kapsamda cuma günü Powell konuşma yapacak.

ONS VE GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz gün 1904 doları gördükten sonra 1897 dolardan kapanan ons altın bugün yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Güne 1897 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1903 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1897 dolar, en yüksek ise 1904 dolar seviyeleri görüldü.

Dün 1665 liraya kadar yükselen gram altın bugüne 1657 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda yükselerek 1664 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1665 lira, en yüksek ise 1669 lira seviyeleri test edildi.