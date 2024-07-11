İşte altın fiyatlarında son durum

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara ilişkin verdiği mesajlar önemle takip edildi.

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POWELL’DAN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yenildiğini, üstesinden gelindiğini ilan etmeye henüz hazır olmadığını, ancak ABD'nin istikrarlı fiyatlara ve düşük işsizliğe giden yolda devam ettiğini düşündüğünü söyledi.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Dün ons altın 2386 dolara kadar yükselirken, gram altın 2522 lira seviyesini test etti. Ons altın günü 2381 dolardan, gram altın 2501 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2371 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2380 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2371 dolar, en yüksek ise 2384 dolar seviyeleri görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 2503 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2517 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2501 lira, en yüksek ise 2524 lira seviyeleri test edildi.