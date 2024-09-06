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İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 754 liradan işlem görüyor.

06.09.2024 - 11:19 | | AA
İşte altın fiyatlarında son durum

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle 2 bin 746 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının üstünde 2 bin 754 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 2.519 dolardan işlem görüyor.

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Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede arttı.

Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi ise ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 55,7'ye çıkarken, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü PMI ağustosta piyasa beklentilerini aşarak aylık bazda 0,1 puan arttı ve 51,5'e yükseldi.

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