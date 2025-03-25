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İşte altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz hafta sert hareketlere sahne olan altın fiyatları yeni haftada daha sakin seyrediyor. Peki piyasada son durum ne? İşte detaylar...

25.03.2025 - 09:36 | | UZMANPARA
İşte altın fiyatlarında son durum

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası ve ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere yönelik tarife uygulamaları piyasaların odak noktasında. 

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TRUMP FAİZ İNDİRİMİ İSTİYOR 

Geçen hafta Fed politika faizini yüzde 4.50 seviyesinde sabit tutmuştu. Bu hafta konuyla ilgili konuşan ABD Başkanı Trump, "Genel olarak fiyatlar düşüyor, enerji fiyatları düşüyor ve umarım Fed faiz oranlarını düşürür, o zaman faiz oranlarının düştüğünü görürsünüz" ifadelerini kullandı. 

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Haftanın ikinci işlem gününe 3011 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda yükselerek 3024 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 3007 dolar, en yüksek ise 3024 dolar seviyeleri test edildi. 

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? 

Güne 3677 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yükselerek 3693 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 3672 lira, en yüksek ise 3694 lira seviyeleri görüldü. 

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