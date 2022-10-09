İşte altın fiyatlarını hareketlendiren gelişme

ABD’de imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe hızlı başladı. Pazartesi günü ons altın 1700 doların, gram altın ise 1000 lira seviyesinin üzerine çıktı. Altın fiyatlarındaki hareketlenme ise yatırımcıların dikkatini çekti.

ABD’de imalat PMI verilerinin zayıf gelmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayından sonra politika faizini daha yavaş sıkılaştıracağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Fed son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırmıştı.

ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ

Bu gelişmelerin etkisiyle birlikte salı günü ons altın 1729 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın ise 1033 lirayı gördü. Böylelikle altın fiyatları haftanın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Salı gününden sonra doların küresel çapta yükselişe geçmesinin ektisiyle birlikte altında baskı arttı.

KRİTİK GELİŞME SONRASI ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Hafta ortasından bu yana altın fiyatları düşüşe geçti. Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi piyasadaki fiyatlamaları etkiledi. ABD’de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin arttı. Piyasa beklentisi ise artışın 250 bin olacağı yönündeydi.

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Özellikle iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve enflasyondaki seyir Fed’in para politikası üzerinde önemli rol oynuyor. Fed enflasyonla mücadele edebilmek için agresif faiz artırımına yönelirken, bir yandan da ekonomiyi resesyona sürüklememeye çalışıyor. Kritik tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte Fed’in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentileri kuvvetlendi. Bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

ONS ALTIN 1700 DOLARIN ALTINA İNDİ

Cuma gününe 1712 dolardan başlayan ons altın öğleden sonra ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından 1690 dolara kadar geriledi. Ons altın haftayı 1694 dolardan tamamladı.

YATIRIMCILAR DİKKAT! 7 AY SONRA BİR İLK

Hafta başında sert yükseliş kaydeden ons altın cuma günü gerileme gösterse de haftalık bazda yükseliş kaydetti. Ons altın bu hafta yüzde 2.05 oranında prim yaptı. Bu mart ayından beri en yüksek haftalık kapanış olarak kayıtlara geçti.

GRAM ALTIN CUMA GÜNÜ SERT DÜŞSE DE HAFTAYI PRİMLİ TAMAMLADI

Haftanın son işlem gününe 1023 liradan başlayan gram altın ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte 1010 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 1014 lirada seviyesinden kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2.33 oranında kazandırdı.