İşte dolar ve altında son durum

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen şahin söylemlerin etkisiyle yönünü aşağı çeviren ons altın, perşembe günü ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle birlikte 1737 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bu gelişmeyle 5 haftanın en düşük seviyesine gerileyen ons altın, kısmi toparlanma kaydederek geçtiğimiz haftayı 1750 doların hemen altında kapattı.

Haftanın ilk işlem gününde sınırlı yükselişlerin sahne olduğu ons altın, 1760 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydetti ve 1752 dolardan kapandı.

ONS ALTIN GERİLİYOR

Bugün itibarıyla ons altın önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.45 altında 1744 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1735 dolar, en yüksek ise 1754 dolar seviyeleri görüldü.

ABD’DEKİ KRİTİK GELİŞMELER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Geçen hafta çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarına ilişkin piyasalara çok önemli mesajlar vermişti. Powell, istihdam verilerinde belirgin bir iyileşme olması halinde varlık alım programında azaltıma kasım ayında başlanabileceğini açıklamıştı.

Geçen hafta ABD’de açıklanan gelişmeler ekonomide toparlanma sinyali verdi. İlerleyen dönemde enflasyon ve istihdam verilerinde belirgin bir iyileşme görülmesi halinde varlık alımlarında erken bir tarihte azaltıma gidilebilir. Bu durumda dolarda güçlenme eğilimi artar ve altın fiyatlarında düşüş hızlanabilir.

Eğer enflasyon ve istihdam verilerinde iyileşme görülmezse bu durumda varlık alım programında azaltım kasım ayından daha ileri bir tarihe ertelenebilir. Böyle bir durumda ise altın fiyatları yukarı yönde seyredebilir.





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GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Haftanın ilk işlem gününde 503 lira seviyesine kadar yükseliş kaydeden gram altın, ardından kısmi gerileme göstererek 496 liradan kapandı.

Bugün itibarıyla gram altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.57 altında 497.2 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 494.2 lira, en yüksek ise 497.7 lira seviyeleri görüldü.

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DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR

Güne 8.8217 liradan başlayan dolar/TL, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.60 üzerinde 8.8670 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.81 lira, en yüksek ise 8.87 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 10.36 lira seviyesinde primli seyir izliyor.