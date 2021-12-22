İşte dolar ve euroda son durum

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde yükselen döviz kurlarını engellemek, vatandaşların dövize olan talebini azaltmak ve Türk lirasının değerini korumak adına yeni ekonomi modelini duyurdu.

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Buna göre, vatandaşların bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu kazancı elde edecek. Ancak kur getirisi mevduat kazancının üzerinde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşlara ödenecek.

TÜRK LİRASI YÜZDE 30’DAN FAZLA DEĞER KAZANDI

Vatandaşların Türk lirasında kalarak döviz getirisi elde etme imkanı sağlayacak bu modelin duyurulmasının ardından döviz kurlarında sert düşüş görüldü. 18.36 lira ile rekor kıran dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası 13.50 liraya kadar geriledi. 20.74 lira ile zirveyi gören euro ise 15.22 liraya kadar düştü. Türk lirası döviz kurları karşısında bir gün içerisinde yüzde 30’dan fazla değer kazandı.

Haftanın ikinci işlem gününde de dövizdeki düşüş sürdü. Dolar kuru 11.59 liraya kadar geri çekildi ve 12.43 liradan kapandı. 13.09 liraya düşen euro ise 14.02 liradan kapandı.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?

Güne 12.44 liradan başlayan dolar/TL şu dakikalarda 12.52 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 12.09, en yüksek ise 12.81 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 14.16 liradan işlem görüyor.