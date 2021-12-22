Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİşte dolar ve euroda son durum
HaberlerUzmanpara Haberleri İşte dolar ve euroda son durum

İşte dolar ve euroda son durum

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 12.44 lira seviyesinden başladı.

22.12.2021 - 09:25 | | UZMANPARA
İşte dolar ve euroda son durum

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde yükselen döviz kurlarını engellemek, vatandaşların dövize olan talebini azaltmak ve Türk lirasının değerini korumak adına yeni ekonomi modelini duyurdu.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Buna göre, vatandaşların bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu kazancı elde edecek. Ancak kur getirisi mevduat kazancının üzerinde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşlara ödenecek.

TÜRK LİRASI YÜZDE 30’DAN FAZLA DEĞER KAZANDI

Vatandaşların Türk lirasında kalarak döviz getirisi elde etme imkanı sağlayacak bu modelin duyurulmasının ardından döviz kurlarında sert düşüş görüldü. 18.36 lira ile rekor kıran dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası 13.50 liraya kadar geriledi. 20.74 lira ile zirveyi gören euro ise 15.22 liraya kadar düştü. Türk lirası döviz kurları karşısında bir gün içerisinde yüzde 30’dan fazla değer kazandı.

Haftanın ikinci işlem gününde de dövizdeki düşüş sürdü. Dolar kuru 11.59 liraya kadar geri çekildi ve 12.43 liradan kapandı. 13.09 liraya düşen euro ise 14.02 liradan kapandı.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?

Güne 12.44 liradan başlayan dolar/TL şu dakikalarda 12.52 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 12.09, en yüksek ise 12.81 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 14.16 liradan işlem görüyor.

Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz
S-400'ün üreticisi, geliştirdiği otomobilin ilk görüntülerini paylaştı
Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı!
Putin'den gizelimli açıklama! 'Eski bir ABD Başkanı' dedi isim vermedi...
Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz
Marketlerde fiyatlar ne zaman inecek? Açıkladı: Türkiye'de var...
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Dikkat çeken TURKOVAC yorumu: 13 basamak, 400 laboratuvar
Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için geldi
Ahu Sungur: Asla olmaz' dedim, altı ay sonra evlendik!
Kamyonetin altında korkunç son!
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz
Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz
S-400'ün üreticisi, geliştirdiği otomobilin ilk görüntülerini paylaştı
S-400'ün üreticisi, geliştirdiği otomobilin ilk görüntülerini paylaştı
Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı!
Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı!
Putin'den gizelimli açıklama! 'Eski bir ABD Başkanı' dedi isim vermedi...
Putin'den gizelimli açıklama! 'Eski bir ABD Başkanı' dedi isim vermedi...
Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz
Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz
Marketlerde fiyatlar ne zaman inecek? Açıkladı: Türkiye'de var...
Marketlerde fiyatlar ne zaman inecek? Açıkladı: Türkiye'de var...
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Dikkat çeken TURKOVAC yorumu: 13 basamak, 400 laboratuvar
Dikkat çeken TURKOVAC yorumu: 13 basamak, 400 laboratuvar
Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için geldi
Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için geldi
Ahu Sungur: Asla olmaz' dedim, altı ay sonra evlendik!
Ahu Sungur: Asla olmaz' dedim, altı ay sonra evlendik!
Kamyonetin altında korkunç son!
Kamyonetin altında korkunç son!
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
İngiltere'den tedirgin eden haber! İlk kez bu kadar yüksek...

İngiltere'den tedirgin eden haber! İlk kez bu kadar yüksek...

Adem Büyük'ten şok suçlama! 'Zorbay Küçük beni tehdit etti'

Adem Büyük'ten şok suçlama! 'Zorbay Küçük beni tehdit etti'