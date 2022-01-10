İşte dolar ve euroda son durum

Para ve emtia piyasalarında yön ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle belli oluyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanakları yayınlandı. Fed yetkililerinin şahin mesajları sonrası dolar güçlenmiş, altın fiyatlarında ise düşüş görülmüştü.

ABD TAHVİL GETİRİSİ İKİ YILIN ZİRVESİNDE

Fed’den gelen sıkı para politikasına yönelik mesajların etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 1.80’e ulaşarak iki yılın zirvesine çıktı. Tahvil faizleri şu dakikalarda 1.79 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 13.79 liradan başladı. Kur şu dakikalarda 13.83 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.61 lira, en yüksek ise 13.87 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı zaman diliminde 15.66 lira ile satıcılı bir seyir izliyor.