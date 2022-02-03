İşte dolar ve euroda son durum

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artışına gideceğini açıklamasıyla dolar endeksi gelişmiş ülke para birimleri karşısında sert yükselmişti. Dolar endeksi 97.440 seviyesine çıkarak 2020 yılı Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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Bu hafta ise dolar endeksi Fed cephesinden gelen mesajların etkisiyle düşüşe geçti. Fed’in mart ayında agresif faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi dolar endeksindeki geri çekilmeyi hızlandırdı. Dolar endeksi bugün 95.785 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz güne 13.37 liradan başlayan dolar/TL, 13.68 liraya kadar yükseldi ve 13.45 liradan kapandı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 13.46 liranın üzerinde başlayan dolar/TL şu dakikalarda 13.55 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.45 lira, en yüksek ise 13.62 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.41 lira ile primli seyrediyor.