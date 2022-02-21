İşte dolar ve euroda son durum

Piyasalarda Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların çatışmaya girmesi bölgede tansiyonu yükseltmişti.

ABD tarafından Rusya’nın Ukrayna sınırındaki faaliyetlerini artırdığının açıklanması sonrası olası bir işgal girişimi ihtimali kuvvetlenmişti. Rusya ise bu iddiaları yalanlamıştı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı girişiminde bulunmaması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini açıklaması ise bölgedeki tansiyonu düşürdü.

Dolar endeksinde bugün satıcılı bir seyir görülüyor. 6 gelişmiş ülke para birimine karşı doların hareketinin incelendiği dolar endeksi 95.965 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi de gerileme kaydederek 1.927’den işlem görüyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL geçtiğimiz hafta cuma gününe 13.57 liradan başladı. Kur 13.69 lirayı aştıktan sonra 13.64 lira seviyesinden kapandı.

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 13.62 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 13.64 lirada hareket ediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.58 lira, en yüksek ise 13.83 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.46 lira ile primli seyrediyor.