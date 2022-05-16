İşte dolar ve euroda son durum

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. ABD’de nisan ayı enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda politika faizini daha sert artırabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNİ TEST ETTİ

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta cuma günü 105.005’i aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Endeks sert yükseliş kaydettikten sonra geri çekilerek günü 104.465’ten tamamladı. Dolar endeksi bugün önceki kapanış seviyesine göre hafif primli seyrederek 104.571’den işlem görüyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi ise düşüş kaydederek yüzde 2.913 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 15.48’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif primli bir seyir izleyerek 15.50 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.45, en yüksek ise 15.50 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.15 lira ile hafif yükseliyor.