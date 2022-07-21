İşte dolar ve euroda son durum

Piyasalarda gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararında olacak. TCMB’nin politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutması beklenirken, ECB’nin ise 25 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

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Geçtiğimiz hafta 1 seviyesinin altına sarkan euro/dolar paritesi bu hafta ECB’nin 50 baz puan faiz artırma ihtimalinin kuvvetlenmesiyle birlikte 1.02 seviyesine kadar yükseldi.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 17.60’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 17.64'ten işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.56, en yüksek ise 17.65 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.05 lira ile yükseliş kaydediyor.