İşte dolar ve euroda son durum

Haftanın ilk iki işlem gününde sert düşen dolar endeksi ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen sıkı para politikasına yönelik mesajların etkisiyle birlikte dün yükselişe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4 seviyesini aştı.

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Kasım ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda Fed’in 75 baz puan faiz artırması bekleniyor. Bu öngörü piyasalarda yönü tayin ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.59 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.55, en yüksek ise 18.62 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.21 lira ile yükseliş kaydediyor.