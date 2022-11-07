İşte dolar ve euroda son durum

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler piyasalarda yönü belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasaların odağındaydı. Fed politika faizini üst üste 4. kez 75 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 aralığına çıkardı. Piyasalarda beklenti de Fed’in faizi 75 baz puan artıracağı yönündeydi.

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Cuma günü ise gözler ABD iş gücü istatistiklerindeydi. Ekim ayında tarım dışı istihdam 261 bin arttı. Piyasa beklentisi 205 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi. Aynı ayda işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde yüzde 3,7 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,5 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

DOLAR ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

ABD’de tarım dışı istihdam beklentiyi aşsa da işsizlik oranının yükseliş göstermesi sonrası dolar endeksinde sert düşüş görüldü. Endeks cuma günü 112.900 seviyelerinden 110.715’e kadar geriledi.

Yeni haftada dolar endeksi 110.519 ile düşüş kaydederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.159 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.56’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 18.61 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.52, en yüksek ise 18.65 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.58 lira ile yükseliş kaydediyor.