İşte dolar ve euroda son durum

Geçtiğimiz gün saat 22.00’de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanakları yayınlandı. Fed, 4 toplantıda faizi üst üste 75 baz puan yükselttikten sonra aralık ayında faiz artırım hızını yavaşlatarak 50 baz puanlık bir artırıma gitmişti. Fed politika faizini yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarına dair faiz politikasının ipuçlarının arandığı Fed toplantısında piyasaların beklediği gibi bir parasal gevşeme mesajı çıkmadı.

Tutanaklar Fed üyelerinin gelecek ay yapacakları toplantıda faizi 50 baz puan daha artırıp artırmayacağı veya faiz artırım hızını bir kez daha düşürüp düşürmeyeceği konusunda bir ipucu vermedi.

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Tutanaklarda finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrasında piyasada sert hareketler görülmedi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dün 103.831’e kadar gerileyen dolar endeksi günü 104.261’den tamamladı. Endeks bugün 104.274’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.713 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.74’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 18.75 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.72, en yüksek ise 18.76 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.95 lira ile primli seyrediyor.