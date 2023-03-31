İşte dolar ve euroda son durum

Para ve emtia piyasaları geçtiğimiz haftalarda ABD’de gerçekleşen banka iflasları sonrası hareketlendi. İsviçreli dev banka Credit Suisse’nin de zor duruma düşmesiyle birlikte piyasalarda endişeler artmıştı.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni haftada ise Silikon Vadisi Bankası, First Citizens Bank tarafından satın alındı. Geçtiğimiz hafta İsviçreli dev banka UBS, Credit Suisse’yi satın almıştı.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 19.16’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 19.18 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.15, en yüksek ise 19.34 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.93 liradan işlem görüyor.