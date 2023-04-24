İşte dolar ve euroda son durum

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artışına ilişkin açıklamaları sonrası dolar endeksi ve tahvil faizinde yukarı yönlü seyir dikkat çekti.

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Salı günü St. Louis Fed Başkanı James Bullard enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrasında faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Bullard, Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmakta olduğu değerlendirmelerine katılmakla birlikte politika faizinin 50 baz puan daha artırılarak yüzde 5,50-5,75 aralığına yükseltilmesi ve enflasyon kontrol altına alınana kadar orada tutulması gerektiğini vurguladı.

DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 19.39'un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 19.40 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.38, en yüksek ise 19.45 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.32 liradan işlem görüyor.