İşte dolar ve euroda son durum

Piyasalarda gözler ABD’deki ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı öncesinde açıklanan kritik veriler faiz politikasını belirleyecek.

ABD’DE BÜYÜME BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Dün saat 15.30’da ABD ekonomisine yönelik 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ilk çeyrekte büyüme yüzde 1.1 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti büyümenin yüzde 2 seviyesinde olması yönündeydi.

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2022 yılı 4'üncü çeyrekte büyüme yüzde 2.6 olarak açıklanmıştı.

YATIRIMCILAR KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklanacak. Altın yatırımcısı saat 15.30’da açıklanacak olan kritik veriyi bekliyor. Çekirdek kişisel tüketim giderleri enflasyonun seyri açısından ipuçları verebilir.

DOLAR ENDEKSİ DÜN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dün ABD büyüme rakamları sonrası dolar endeksi 101.802 seviyesine kadar yükseldi. Endeks bugün de primli bir seyir izleyerek 101.852’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.486 ile gerileme kaydediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 19.43’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 19.45 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.40, en yüksek ise 19.46 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.44 lira ile yükseliyor.